Javában tart a nyári útkarbantartás Csíkszeredában, a munka ősszel is folytatódik

Kisebb akadályokat jelent a munkavégzés, de utána jobb lesz az utak és járdák minősége azokon az útszakaszokon, amelyeket a nyári útkarbantartás során javítanak meg Csíkszeredában. A munka ősszel is tart majd, amíg az időjárás ezt lehetővé teszi.

Júniusban kezdődött el a csíkszeredai nyári útkarbantartás, amelyre ezúttal is a helybeli ING Service Kft. kapott megbízást a közbeszerzési eljárást követően. Az útszakaszok és járdák burkolatjavítását, újraaszfaltozását célzó beavatkozásokhoz a 4,5 millió lej értékű szerződés aláírását követően szinte azonnal hozzálátott a megbízott cég – közölte kérdésünkre Bors Béla.

Hozzátette, külön csoport dolgozik az úttesti aknatetők szintre emelésével, amelyekből most már több mint 35-öt emeltek meg, egy másik csoport pedig a Kossuth Lajos utca vasútállomáshoz közelítő szakaszán dolgozik, ahol jelentős javításokat igényelt nemcsak az útburkolat, hanem a járda is. A járda felújításának befejeztével új kopóréteget terítenek el az úttesten is – tudtuk meg.