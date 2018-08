Játszótere lett Városfalvának

Elkészült a városfalvi játszótér, már át is adták vasárnap, a falunapok alkalmával – értesített Kozma Judit, a Városfalva Egyesület működtetője. A faluban 2012-ben megszűnt az óvoda, de nemcsak a kicsik, hanem a nagyobb gyerekek miatt is aggódtak a helybéliek, hogy nincs egy hely, ahol biztonságosan ellehetnének, kikapcsolódhatnának. Ezért neveztek be a játszótér tervével az SZKA és az amerikai egyesült államokbeli civil szervezet, az Unitárius Kaláka közös pályázatára még januárban.