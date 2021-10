Járdajavítás apropóján vágtak ki fákat, ez viszont felháborította a lakókat

A lakókkal való előzetes egyeztetés nélkül vágtak ki szerdán négy fát az egyik marosvásárhelyi utcában, ahol épp járdajavítás zajlik. A lakók tiltakoznak az eljárás ellen és azt is sérelmezik, hogy milyenek lesznek az új járdák.

Így néz ki az utca a fakivágás és a felújítási munkálatok elkezdését követően • Fotó: Haáz Vince

a kivágott fák közül kettőnek semmi baja nem volt, a megmaradt csonkokon is látszik, hogy nem voltak korhadtak.

A panaszos azt sérelmezi, és ezt fényképekkel alá is támasztja, hogy

Megjelentek a munkások, elkezdték a járdát feltörni, senki nem szólt semmit a lakóknak, hogy mi is zajlik. Nem kérdezték meg tőlünk, akik a fák árnyékában parkolunk az autóinkkal, hogy mit szólunk ahhoz, hogy megsemmisítik azokat. A kivágott fáknak semmi baja nem volt, ez látszik a megmaradt csonkokon, is, amelyet csütörtökön reggel gyorsan eltüntettek. Hiába szeretnénk bármit is megtudni, mindenki azt válaszolja, hogy másnak a döntése volt, más felel ezért vagy azért. Méltatlan ez az eljárás, bánásmód

– mondta a panaszos, aki azt is szóvá tette, hogy a járdákat is úgy alakítják ki, hogy azok ne a gyalogosoknak, hanem az autósoknak feleljenek meg, és minden kapubejárat előtt egy hullámvasúthoz hasonló lesz a járda. Ez télen okozhat különös nehézséget, amikor ezek csúszósak, balesetveszélyesek lesznek.

„Nagyon jó lenne, ha a hasonló építkezési, javítási munkálatok előtt a városháza képviselői egyeztetnének a lakókkal, esetleg meghallgatnák javaslataikat, s nem vennének semmibe minket” – fogalmazott a panaszos.