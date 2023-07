Ivókutakat szereltek fel a kánikula miatt Marosvásárhely-szerte

Marosvásárhelyen több forgalmas helyszínén szerelt fel ivókutakat a városháza, hogy a kánikulában szomjukat olthassák a városban ügyes-bajos dolgaikat intéző vásárhelyiek vagy a turisták. Közzétették azon források neveit is, amelyeknek a vizei a legutóbbi bevizsgálás szerint ihatóak.

Marosvásárhelyen és környékén akár a 35 Celsius-fokot is meghaladhatja a nappali hőmérséklet.

A várnál is lehet friss csapvizet inni

Szomjunkat olthatjuk az Aquaserv által biztosított vízzel a Színház téren, ahol autóbusz-megálló is van, a polgármesteri hivatal előtt, a Várban, a napi piacokon, a nagyobb játszótereken, a Somostetőn és a Víkendtelepen is.

A nagy kánikula elől a gyógyszertárakba is be lehet menni hűsölni, legtöbb helyen egy pohár vízzel is kiszolgálják azokat, akik betérnek hozzájuk, függetlenül attól, hogy vásárolnak vagy sem.

Iható vizű források

A napokban a marosvásárhelyi városháza közzétette azon források nevét is, amelyekből bátran fogyaszthatunk, mert vizük iható és egészséges. A legutóbbi laboratóriumi vizsgálatok szerint a Wesselényi (Predeal) utcában található Király-kút és a Moldova utcai forrás vize iható, a Székely Vértanúk parkban lévő csorgó vizének fogyasztása azonban 3 évesnél kisebb gyermekek és állapotos hölgyek számára tilos.