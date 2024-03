Itthon van még tiszta méz – a beporzók napját ünnepelték

Minden évben megtartják a beporzók napját világszerte, a 2018 óta megünnepelt világnap kiváló alkalom arra, hogy egyre többen megtudjuk, miért is olyan fontosak a beporzást végző rovarok és a védelmük. Ezt pedig nem lehet elég korán elkezdeni, már az óvodásoknak is megtanítják: méhek nélkül más lenne az élet, ha lenne egyáltalán. Marosvásárhelyen a Stefánia óvodában kedden szerveztek városszintű beporzónapot, ahol egy méhész mesélt a legkisebbeknek a méhek és a saját munkájáról.

Mézet is kóstolhattak a kicsik

Minden évben megtartják a beporzók napját világszerte, a 2018 óta megünnepelt világnap kiváló alkalom arra, hogy egyre többen megtudjuk, miért is olyan fontosak a beporzást végző rovarok és a védelmük. Ezt pedig nem lehet elég korán elkezdeni, már az óvodásoknak is megtanítják: méhek nélkül más lenne az élet, ha lenne egyáltalán. Marosvásárhelyen a Stefánia óvodában kedden szerveztek városszintű beporzónapot, ahol egy méhész mesélt a legkisebbeknek a méhek és a saját munkájáról.

A marosvásárhelyi ovisoknak szerveztek programot Sütő Edith Magdolna, Bodó Orsolya, Cucian Patricia, Csenteri-Nemes Réka Orsolya, Gherasim Ana-Anisia, György Annamária, Schaffer Erzsébet Zsuzsánna és Weisz Réka óvónők egy megpályázott projekt részeként, ezért egy napra az egész óvoda „méhkaptárrá” alakult: méhecskés rajzokat állítottak ki, méhecskés játékokat játszottak, de még egy méhészcsalád is eljött mesélni a kicsiknek, akik a méhész védőruházatát is felpróbálhatták, mézet is kóstolhattak.

Amiket eddig nem tudtunk a méhekről

Az ovisok legalább tíz új dolgot tanultak a méhekről, miközben ők maguk is megosztották, hogy kit mikor csípett meg a méhecske. Íme, amiket eddig nem sokan tudtunk a méhekről:

A földön a beporzás nyolcvan százalékát a méhek végzik: ha nem szállnának a gyümölcsök virágaira, hogy beporozzák azokat, aprók, ehetetlenek maradnának a gyümölcsök.

Nem virágporból, hanem a virág nektárjából készül a méz.

Ha megszúr egy méh, a méhecske is meghal.

Egy nektárgyűjtő méh mindössze 45 napot él.

Ennyi idő alatt egy méh egy kiskanál mézet termel.

Egy kaptárban hatvanezer-százezer méh él: királynő (elélhet akár hat évet is), dolgozóméhek (ők vannak a legtöbben) és herék.

A méh a legjobb mérnök: mindig 5,2 milliméteresre építi minden oldalát a viaszsejtnek. Viaszból épített keretek vannak a kaptárakban, ott tárolják a mézet a méhek.

A méhek félnek a füsttől, tűztől, ezért a méhészek a füstölő segítségével tudják elzavarni onnan, ahol épp dolgozniuk kell.

A kaptárszolga nem egy személy, hanem egy szerszám, amely mindig a méhésznél van.

Két pár szárnya van a méhnek, amelyeket általában összekapcsolva használ.

Követik az akácvirágzást

Noha a gyerekeknek mesélve nem tért ki erre Szőcs József méhész, de a Székelyhonnak azt is elárulta, nem könnyű ma méhészkedni, és