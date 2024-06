Itt a (road)show ideje – turnéra indul a Rádió GaGa

Ezen a nyáron a Rádió GaGa csapata nyakába veszi Székelyföldet és öt nagyrendezvényen is jelen lesz a Duma Dubával. A GaGa műsorvezetőivel és munkatársaival a NyárON Szeredán, a kézdivásárhelyi Sokadalom rendezvényén, a VIBE Fesztiválon, Tusványoson és a sepsiszentgyörgyi Tabakón is találkozhattok. Az előkészületekről Fleisz Emőke, a GaGa marketing- és értékesítési igazgatója, valamint Illés Márton, a rádió projektvezetője és programigazgatója beszélt.

egy, Duma Duba névre keresztelt mozgó stúdióval járják be Székelyföld legnépszerűbb fesztiváljait.

De mi fog történni a Duma Duba körül? Lehetőségünk lesz beszélgetni a műsorvezetőkkel, szelfizni velük, találkozhatunk helyi és nemzetközi sztárokkal, de helyszíni játékok és egyéb érdekességek is várják a közönséget.

– fogalmazott találóan Fleisz Emőke, aki külön büszke arra, hogy a nagy romániai rádiók mellett immár erdélyi magyar rádiónak is lesz közvetítőautója. A Duma Duba születésnapjára már komponáltak is egy dalt a GaGások. „A Rádió GaGa – Duma Duba dal hetek óta hallható a rádióban, naponta többször is. Ezt a kiváló magyarországi zeneszerző-szövegíró Hamvas Viktor szerezte, és Komonyi Zsuzsi énekelte fel” – mondta Illés Márton.