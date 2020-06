Istálló, lakóház gyulladt ki Székelyudvarhelyen

Tűzhöz riasztották a székelyudvarhelyi tűzoltókat hétfőre virradóan: egy istálló és egy ház is kigyulladt a Bethlenfalvi úton. Az eset során csak anyagi kár jelentkezett.

Szinte két órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Hétfőre virradóra érkezett a bejelentés egy járókelőtől, hogy tűz ütött ki egy portán a Bethlenfalvi úton – számolt be Dănuț Urzică, a székelyudvarhelyi tűzoltóság parancsnoka, hozzátéve, hogy három tűzoltóautóval szálltak ki a helyszínre, illetve egy sürgősségi mentőt is riasztottak.

Kifejtette, a helyszínen egy istálló égett, a lángok pedig átterjedtek a szomszédban lévő házra is. Először a tűz terjedését igyekeztek megfékezni, ami viszonylag egyszerűen ment, utána kezdtek neki az oltásnak. Az eset során nem sérült meg senki, de az istálló 60 négyzetméteren leégett, és szintén a tűz martalékává váltak a benne lévő bútorok, illetve némi faanyag is. A lakóháznál nagyjából 20 négyzetméteren égett meg a tetőzet, emellett két ablak is kitörött. Dănuț Urzică közölte, majdnem két órán át oltották a tüzet. Nagyon veszélyes volt a helyzet, hiszen közel voltak az épületek egymáshoz. Szerencse, hogy gyorsan kiértek a helyszínre a tűzoltók – tudtuk meg.