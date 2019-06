Ismét rekord, ismét köszönjük!

Legalábbis mi így tudjuk. Akárhogy is legyen, ez rendkívüli eredmény.

A világ legnagyobb stadionjában, Phenjánban, avagy Phjongjangban is csak 114 ezer ülőhely van. Kedves olvasók, önök be se fértek volna teljes létszámban. És ez milyen jó!

A június elsejei rekordunk kapcsán azt írtuk, „boldogok és egyben büszkék is vagyunk, mert nem egy véres tragédia, nem egy eszement, politika szőtte helyzet, hanem egy olyan történelmi esemény napján tudtuk kiemelkedni a hírorkánból, amely tízezrek számára nyújtott felejthetetlen élményt.” Szó, ami szó, ez most ebben az esetben nem igaz. A rekordok rekordját ugyanis az úzvölgyi szégyenteljes eseményről készült írásainkkal, fotóinkkal és videóinkkal értük el. Ezen a napon a téma kapcsán 7 cikk született, ebből az egyikhez külön rekord is kapcsolódik:

még soha nem volt egyetlen cikkünknek sem akkora olvasottsága egy nap alatt (167 252), mint ennek.

Elfoglalták az úzvölgyi sírkertet, ünnepeltek a románok A fokozott hatósági jelenlét ellenére a feldühödött románok kitörték az úzvölgyi temető kapuját és beözönlöttek a sírkertbe, kitépték a mogyorófa kereszteket és elfoglalták a temetőt. A fokozott hatósági jelenlét ellenére a feldühödött románok kitörték az úzvölgyi temető kapuját és beözönlöttek a sírkertbe, kitépték a mogyorófa kereszteket és elfoglalták a temetőt.

Nem a rekord, hanem az esemény szomorú. Természetesen végtelenül boldogok vagyunk, amiért fontosak vagyunk önöknek.

Kedves olvasók, köszönjük! Maradjanak velünk!

