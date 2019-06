Hatalmas tűz, két sérült, apokaliptikus látvány Székelyudvarhelyen

A helyszínre több tűzoltóegység is kiszállt, az oltás folyamatban van. Szali Mózes, a székelykeresztúri Villám–Fulger Önkéntes Tűzoltóalakulat parancsnoka közölte, több épület mellett a Demaco raktára kapott lángra.

A hivatásos tűzoltók mellett az önkéntes alakulatok is segédkeznek az oltásban. A lángok már több épületre is átterjedtek. Közben a Bethlen Gábor és a Bethlenfalvi utcákban araszol a forgalom.

Beindult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság telefonos riasztórendszere is: a Székelyudvarhelyen tartózkodók okoskészülékeikre kaptak értesítést az elmúlt percekben a Demaco Kft.-nél kialakult vészhelyzetről. Arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék a tűz helyszínét, amennyiben azonban a közelben tartózkodnak, menjenek zárt térbe és zárják be az ablakokat. Időközben megérkezett a tűzeset helyszínére a bögözi, a szentegyházi, a zetelaki és a farkaslaki önkéntes tűzoltó alakulat.

Csütörtökön 14 óra 32 perckor csaptak fel a lángok a székelyudvarhelyi autólerakatnál – tájékoztatott Alina Maria Ciobotariu. A Hargita megyei tűzoltóság sajtószóvivője lapunknak kifejtette, mintegy háromezer négyzetméteren pusztított a tűz, több mint öt raktár- és ipari épületben is kár keletkezett. Két alkalmazott szenvedett felszíni égési sérüléseket a felső és alsó végtagjaikon, őket a városi kórházba szállították ellátásra. Jelenleg összesen tizenkét tűzoltóautó van a helyszínen: öt járművel a székelyudvarhelyi és csíkszeredai hivatásos tűzoltók szálltak ki, továbbá az oltásban segédkezik a szentegyházi, székelykeresztúri, farkaslaki, oroszhegyi, fenyédi, kápolnásfalusi és máréfalvi önkéntes tűzoltó alakulat is. A tüzet lokalizálták, tette hozzá a sajtószóvivő, így már nem áll fent annak a veszélye, hogy további épületekre is átterjed.