Ismét megszavazta a parlament, hogy a veszélyes medvéket településen kívül is ki lehessen lőni

Elfogadta másodjára is a parlament az RMDSZ azon törvényjavaslatát, miszerint a jövőben a települések határán kívül is be lehet avatkozni a veszélyes medvék ártalmatlanítása érdekében – adja hírül közleményben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtóosztálya.