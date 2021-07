Ismét folyamatosan végeznek műtéteket a székelyföldi kórházakban

A járványhelyzet enyhülése lehetővé tette, hogy a kórházak ismét előtérbe helyezhessék a nem koronavírusos betegeket, így a műtétek elhalasztása is már csak rossz emléknek számít. Hosszas várólisták tehát jelenleg nincsenek, de számos beavatkozás elvégzésére így is várakozni kell néhány hetet vagy legtöbb két hónapot a székelyföldi kórházakban.

Sebészeti beavatkozás. Már a nem sürgős esetekben sem kell elhalasztani a műtéteket • Fotó: Pinti Attila

Értelemszerűen a műtét időpontja elsősorban a patológia jellegétől függ. A sürgősségi, az emberi életet veszélyeztető helyzet esetén azonnal sürgősségi műtétet végeznek (például vakbélgyulladás – ez a legjellemzőbb esetváltozat, tályog, akut has stb.). A krónikus eseteket előjegyzik, ezeknél az általános várakozási idő egy hét. „Figyelemmel követjük a járvány külföldi és belföldi alakulását, látjuk, hogy világszerte folyamatosan nőnek az esetszámok. Bízunk benne, hogy nem alakul ki súlyos helyzet a következő időszakban nálunk, illetve, hogy a Covid- és a nem Covid patológiát párhuzamosan el tudjuk látni úgy, ahogy ez jelenleg is történik” – húzta alá a szóvivő.

Van, amire várni kell

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban jelenleg a krónikus esetek műtéti előjegyzése két, legtöbb három hétbe telik az általános sebészeti osztályon Fülöp Enikő igazgató elmondása szerint. Ennél hosszabb várólista nincs. Azt is megtudtuk továbbá, hogy

minisztériumi rendelet van arra vonatkozóan, hogy a kórházak készüljenek az esetleges őszi, negyedik koronavírus hullámra, legyenek terveik, hogy mit tesznek a beteglétszám emelkedése esetén, hogyan tudják ellátni a fertőzött pácienseket, de a krónikus betegeket is.

A szemészet a legkeresettebb

A Maros Megyei Klinikai Kórháznál legtöbb hatvan napot kell várjanak azok a krónikus betegek, akiknek a szakemberek műtétet javasolnak. Mint Gáll Boglárka, a kórház sajtózóvivője tájékoztatott, elsősorban az ortopédián és a szemészeten vannak hosszabb várólisták, de ezek sem haladják meg az említett 60 napot. Mindkét osztályon, de különösen a szemészeten nagyon sok más megyéből érkező páciens van, hiszen régiós szinten vannak olyan beavatkozások, amelyeket csak itt végeznek el. Ezért a különleges szemproblémákkal küszködő Maros megyeiek mellett Hargita, Beszterce és Fehér megyéből is érkeznek ide műtétre betegek. Az illetékes szerint a várakozási listák részben azért alakultak ki, mert tavaly, a járványidőszak miatt kevesebb műtétet hajtottak végre, illetve a betegek is kevésbé jelentkeztek. Ami az újabb koronavírus hullám és a páciensek számának esetleges emelkedését illeti, a megyei klinikai kórház, amely eddig is oroszlánrészt vállalt a fertőzött betegek kezelésében, különböző forgatókönyvekkel készül az őszre. Vezetőségi szinten egyeztetések történnek, hogy a tavaly és idén év elején alkalmazott átszervezéseket ültetik-e újra életbe, vagy más megoldásokat is keresnek, hogy egyszerre biztosítani tudják minden beteg ellátását.