Ismét beszakadt az út Tibód határában – ez már a harmadik

Ismét süllyed az út. Egy talajmechanikai tanulmány elkészítésével keresnek végleges megoldást a problémára • Fotó: Barabás Ákos

földcsuszamlások miatt rongálódott meg 2014-ben a 134 C jelzésű megyei út Tibód határában lévő ötszáz méteres szakasza, amelyet három évre rá javíttatott meg Hargita Megye Tanácsa.

Az elnök arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az út alatti földmozgás megállítása érdekében

Az ötlet egyébként már többször felmerült a múlt év folyamán, Bálint Elemér Imre oroszhegyi polgármester részéről is, aki szerint mindig is problémák voltak az említett szakaszon. Borboly Csaba rámutatott, készülőben van a tanulmány, ám ehhez még el kell fogadjon egy határozattervezetet a megyei önkormányzat. Egyebek mellett ezért is hívott össze rendkívüli ülést erre a hétre.

Vélhetően nagyobb beavatkozásra lesz szükség a kérdéses útszakaszon, így egyelőre a megyei tanács elnöke sem tudta megmondani, hogy honnan teremtik elő a szükséges anyagiakat.

Nem fűzött nagy reményeket ahhoz, hogy a kormány adna támogatást a munkálatra, hiszen már többször is kérték, de nem kaptak pozitív választ. „Mindenesetre prioritásként kezeljük a megrongálódott út megjavítását, reméljük mielőbb látszani fog a munkánk eredménye” – jegyezte meg lapunknak Borboly.