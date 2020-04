Iskolákban varrják a maszkokat

A Szent Anna Speciális Iskolában pedagógusok és iskolai munkatársak is beszálltak a varrásba • Fotó: Szent Anna Speciális Iskola/Facebook

A csíksomlyói Szent Anna Speciális Szakiskolában múlt hét óta folyik a védőmaszkok varrása. „A megyei tanács maszkvarró felhívására döntöttünk úgy, hogy elkezdjük a tevékenységet. Számunkra a lényeg az önkéntes szándékú segítségnyújtás volt” – jelezte Molnár Szilvia. Az iskola kommunikációs referense elmondta, az igazgató buzdítására sok pedagógus vállalta a munkát, a textilszakos munkatársaik pedig szintén vevők voltak az ötletre.

Akik tudunk varrni, beülünk a varrógépekhez, akik nem, azok előkészítik az anyagokat és vasalnak. Egyszerre nyolcan dolgozhatunk, a tizenegy fős létszámból így hárman mindig szünetet tarthatnak

– fejtette ki a munkamenetet. Elismerte, noha fárasztó munka ez, főleg a monotonitása miatt, a jó szándékú közösségi munka feledteti az egyhangúságot. „Az első két napi háromszázötven elkészített maszk erre a tökéletes bizonyíték” – emelte ki. Dupla rétegű pamut-vászon anyagot használnak fel, ezen kívül pedig belevasalnak egy szűrőanyagot is. A korlátaik végesek, az iskola erre a célra fordított anyagi forrásait lassan már felhasználta. Terveik szerint

húsvét után is folytatnák a varrást, de ez nagy mértékben függ a megmunkálható anyag mennyiségétől.

„Szívesen fogadunk felajánlásokat, támogatásokat, mi sajnos lassan kifogyunk az anyagból, amiből dolgozhatunk. A maszkokat egyébként Hargita Megye Tanácsa nagyobb tételben elszállítja, a további felhasználásról ők döntenek” – összegezte a kommunikációért felelős illetékes. A Csíksomlyón készített védőmaszkokat Hargita Megye Tanácsa más adománnyal együtt (ami szintén maszkokat tartalmaz) a helyi csendőrségnek adományozza.

A helyi időseknek varrnak

Szentegyházán is elkezdődött önkéntes formában a védőmaszkok varrása. Tankó Csilla önkormányzati képviselő, a Gábor Áron Iskolaközpont igazgatója és Lőrincz Árpád alpolgármester már hetekkel ezelőtt egyeztetett az önkéntes tevékenységről. „Mint iskolaigazgató felajánlottam, hogy amennyiben Hargita megyét is eléri a járvány, az iskola varróműhelye megfelelő helyszín maszkok varrására. Miután egyre inkább a maszkhasználatot kezdték el mindenhol javasolni, a polgármesteri hivatal részéről érkezett is a felkérés. A maszkokhoz szükséges anyagot ők biztosították” – emelte ki az iskolavezető.