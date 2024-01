Iskolafogászati ellátás: további bővítésekre lenne szükség

Nagyon hasznosnak bizonyult a mintegy egy éve megnyitott székelyudvarhelyi iskolafogászati rendelő, több ezer diák vett részt szűrővizsgálaton az azóta eltelt időszakban, a tapasztalatok szerint olyanok is, akik másképp nem mennének fogorvoshoz. Nemrég Csíkszeredában is hasonló rendelőt nyitottak, és mivel az ingyenes fogászati ellátás lehetőségei nagyon korlátozottak, örvendetes lenne, ha Gyergyószentmiklóson is létrejönne egy iskolafogászati rendelő, hogy a megye mindhárom térségében élni lehessen ezzel a lehetőséggel – véli a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.