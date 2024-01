Nem ment egyik napról a másikra, de megérte: iskolai fogorvosi rendelőt nyitottak Csíkszeredában

Kimondani is sok, de három évig zajlott az a bürokratikus folyamat, aminek a végén kedden hivatalosan is bemutathatták a sajtónak a fogorvosi rendelőt.

A polgármester egy példával még megtoldotta, hogy mit is jelentenek Romániában a bürokrácia bugyrai. „Világossá vált számunkra, hogy nem a beruházás értéke nagy, hanem eljutni a működtetésig. Mert

műemlékvédelmi épületről lévén szó egy belső vezeték kiépítésre is bukaresti engedélyekre volt szükségünk”.

Nagy dolog az is, hogy a fogorvosi állást az egészségügyi minisztérium biztosította – és ő is fogja fizetni –, így a mi feladatunk az volt, hogy létrehozzunk egy asszisztensi állást, akinek a bérezését már az önkormányzat fedezi”

– ezt már Sógor Enikő alpolgármester mondta. Mint kiemelte, mindenképp meg kell köszönniük a két iskola igazgatójának és az épület tulajdonosának, a Római Katolikus Egyháznak a hozzáállását. A 34 ezer lejes kivitelezői munkát a Tectum Rt. végezte. A fogorvosi eszközök beszerzésében Trandafir-Orbán Tímea önkormányzati képviselő segített, hiszen ő fogorvosként dolgozik. „A működési engedély decembertől a kezünkben van, már csak az érzéstelenítőkre várunk, és kezdődhet is a szakmai munka.

„Szakmailag az egészségnevelés a legfontosabb, de ugyanakkor az is számottevő, hogy tudatosuljon a gyerekekben: ha egy évben kétszer eljutnak fogorvosi szűrővizsgálatra, akkor bizonyos fogászati problémák már kezdeti stádiumban megoldódhatnak.

– fogalmazott a szakember. Szerinte egy foghiány az esztétikai problémák, a beszédképzés nehézsége és az önbizalomhiány mellett hosszútávon rágási problémákat is okozhat, de gyomorbélrendszeri betegségek is kialakulhatnak a hosszú évek során. „Épp ezért a kisebb gyerekekre is jó lenne kiterjeszteni ezt a programot, mert ott még nagyobb szükség lenne rá” – fogalmazott.