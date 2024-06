Író, irodalomkritikus Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa

Kézdivásárhely tavaly jelölte meg június 28-át a város napjává annak apropóján, hogy 460 éve ekkor nyerte el ma is használatos megnevezését, ezért időzítették erre a napra a Pro Urbe díjátadó ünnepséget is – tette hozzá.

Kiss László színművész szavalatát, valamint Dimény Kata és Gáspár Álmos zenés produkcióját követően az előterjesztők egyike, Szöllősi Tamás Kovászna megyei önkormányzati képviselő méltatta a díjazottat. Értékelése szerint „dr. Borcsa János személyében Kézdivásárhely egy olyan kiváló embert tüntet ki Pro Urbe díjjal, aki sohasem puszta munkahelyi kötelezettségnek tekintette munkáját, hanem szakmai tudását felelősséggel adta át és alkalmazta, bárhol is élt, dolgozott, aktívan hozzájárulva a közösség szellemi táplálásához.”

Dr. Borcsa János 1953. július 29-én született Kézdivásárhelyen, bár szülőfalujának Kézdiszentléleket tartja, ahol 1989-ig lakott. Az általános iskolát Kézdiszentléleken, középiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen, az elméleti líceumban végezte. Jelenleg nyugdíjas, feleségével Kézdivásárhelyen él, Imola lányuk a szülök hivatását viszi tovább, egyszemélyben gyógyszerész és író. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári oklevéllel, batyujában megannyi útravalóval, valamint tenni akarással tért haza szülőfalujába 1976-ban. A tanárkodás mellett közíróként, irodalomkritikusként, helytörténészként tevékenykedett. 1984-ben jelent meg első könyve, amelyért a Romániai Írók Szövetsége debütdíjjal jutalmazta, és tavaly jelent meg tizenharmadik kötete Az idő kihívásai címmel. Bár többször hívták Kolozsvárra egyetemi oktatónak, itthon maradt, de irodalmi munkássága révén eljutott határon inneni és túli fórumokra, konferenciákra, és szerepet vállalt az egyetemi oktatásban is. 1990 óta vesz részt hangsúlyosabban Kézdivásárhely közművelődési és kulturális életében. 2014 és 2022 között a Székely Hírmondó publicistájaként alkotott maradandót, számos könyvbemutató, író–olvasó találkozó és képzőművészeti kiállítás szervezőjeként és résztvevőjeként tartjuk számon. Munkássága jelentős mértékben hozzájárult a helyi kulturális intézmények, mint a városi könyvtár, a Vigadó Művelődési Ház és a céhtörténeti múzeum tevékenységének kiteljesedéséhez.

Számos irodalmi est, könyvbemutató, kiállításmegnyitó fűződik a nevéhez, amelyek mind hozzájárulnak közösségünk kulturális gazdagodásához és összetartozásának erősítéséhez. A nevével fémjelzett események nemcsak színvonalasok, hanem közösségteremtő erejük is jelentős.

Ma, amikor átadjuk neki a Pro Urbe díjat, nemcsak munkásságát ismerjük el, hanem azt az értéket is, amelyet városunk kulturális életéhez hozzáadott” – hangsúlyozta.

A szülőhelyhez való kötődését is fontosnak tartotta megindokolni, mondván,

lehetnek s vannak is élhetőbb, szebb, vonzóbb, csábítóbb helyei a nagyvilágnak, de akárcsak a jó emlékezetben őrzött szülők és az édes anyanyelvünk, nem mérhető semmi máshoz, mert számunkra egyedülvaló érték egyik is, másik is.”

Bevallása szerint nagy elégtételt jelentett számára, hogy „a Székely Hírmondónak köszönhetően hosszú ideig közvetlenül is szólhattam mindarról a gondról, amivel szembe kell néznie a felnőttnek élete során, s amit ha kibeszél az íróember, bizonyára álma könnyebb lesz. Azt is mondhatnám, hogy tükröt tartottam – nem egy esetben és javító szándékkal akár görbe tükröt is – a magunk jobb megismerése végett.”