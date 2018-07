Internetes adóbevallás lépésenként – mutatjuk

Az internetes ügyintézés választása a kedvezmények mellett azért is ajánlott, mert ez az utolsó év, amikor papíron is kitölthető a nyilatkozat • Fotó: Gecse Noémi

Az internetes ügyintézés választása a kedvezmények mellett azért is ajánlott, mert ez az utolsó év, amikor papíron is kitölthető a nyilatkozat, 2019-től csakis online lesz elérhető.

Már csak ez a hét áll rendelkezésükre azoknak a természetes személyeknek, akiknek tavaly a munkaszerződésükben szereplő jövedelmük vagy nyugdíjuk mellett egyéb forrásból származó bevételük is volt, hogy leadják az egységes adóbevallási űrlapot. Bár utóbbit az adófizetők ügyintézésének megkönnyítésére vezették be, az intézkedés inkább nehézségeket okozott, főként az idősebbek számára.

Az űrlapon szerepel továbbá két táblázat, egyik a terményekre, másik az állatokra vonatkozik. Előbbinél a termesztési területet (hektár), utóbbinál a darabszámot kell megadni, illetve azt, hogy ezekből mennyi adóköteles, és mennyi nem. A mezőgazdaságban tevékenykedők a szabványjövedelem alapján fizetik az adót, és ezt is be kell írni az űrlapba, de

Ajánlott, hogy mielőtt az érdeklődők hozzálátnak a regisztrációhoz, a postán kiküldött levélből keressék ki a dokumentum számát (az első oldal bal felső sarkában található), illetve azok, akik nem kaptak vagy esetleg már nem találják az említett levelet, bármely, az ANAF által 2013 után kibocsátott végzés (decizie) számával helyettesíthetik azt. Ha ez megvan, következő lépésként arról kell meggyőződni, hogy rendelkezik-e az érintett e-mail-címmel, mert ha nem, akkor létre kell hozni egyet. Ha ez is készen van, az ANAF weboldalán a már említett Spaţiul Privat Virtual menüpontra kell kattintani, így megjelenik egy általános tájékoztató, amelyen belül az înregistrare persoane fizice (regisztráció természetes személyeknek) linkre kell kattintani. Ezután egy új oldal jelenik meg, ahol az înregistrare utilizatori (regisztráció felhasználóknak) menüpontot kell kiválasztani, ezáltal pedig megjelenik a regisztrációhoz szükséges űrlap, ahol a személyes adatok megadásával elkészíthető a felhasználói fiók. Ezután a nyilatkozat kitöltéséhez folyamatosan tanácsokat társít az oldal, de akik így sem boldogulnak, segítségért fordulhatnak az ANAF kirendeltségeihez, illetve a polgármesteri hivatalokhoz is, ugyanis az internetes regisztrációval és az egységes adóbevallási ívek kitöltésével kapcsolatban felkészítőt tartottak az önkormányzatoknál az ANAF munkatársai.

Az úgynevezett okosnyomtatvány az Adó- és Pénzügyi Igazgatóság (ANAF) honlapján található a Spaţiul Privat Virtual (SPV, Egyéni Virtuális Tér) menüpontnál, amely az oldal jobb felső sarkában található. Aki itt felhasználói fiókot készít, nemcsak megkönnyíti magának az adóbevallási folyamatot, hanem egy sor dokumentumot is be tud majd elektronikusan küldeni, illetve ki is kérhet online.

Példa

Tegyük fel, hogy egy gazdának 30 tehene van, amelyből 28 adóköteles. Ha a 28-at megszorozzuk 220 lejjel (szabványjövedelem), kiderül, hogy 6160 lej a jövedelme. Az elképzelés szerint a gazda a határidő lejárta előtt (tehát még ezen a héten) interneten kitölti és leadja az egységes nyilatkozatot, amelyben azt is bejelöli, hogy szeretne részesülni a december 15-ig történő kifizetésért adott öt százalékos kedvezményben is. Nyilvántartásba veszik, és mivel a személyi jövedelemadó mértéke 10 százalék, illetve kiválasztotta a kedvezmény lehetőségét, kiderül, hogy 585 lej becsült adót kell befizetnie (10% * 6160 – 5% * 616), amit meg is tesz a vállalt időben. Jövő év március 15-ig leteszi majd az idei jövedelmeire vonatkozó egységes nyilatkozatot, amelyben bejelöli, hogy 6160 lejes jövedelme volt, amelyre 616 lejes adót kellett fizetnie. Mivel december 15-ig kifizette, kapott 5 százalék kedvezményt (31 lejt), illetve az internetes ügyintézésért szintén járt neki egy öt százalékos kedvezmény. Ezáltal a végleges befizetendő adó összege 554 lej (616 – 31 – 31). Mivel a gazda már 2017 végéig előzetesen kifizette a becsült 585 lejt, vissza fog kapni 31 lejt. A második kedvezményt egyébként azért csak utólag kapja meg, mert bár vállalta, hogy december 15-ig kifizeti az adóját, erre nincs garancia, így csak azt követően adják meg az erre járó kedvezményt, ha valóban meg is teszi.