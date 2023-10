Ingyenes méhnyakrészűrés Székelyudvarhelyen és Székelyvarságon

Az invazív méhnyakrák kockázata akár 90 százalékkal is csökken azoknál a nőknél, akik rendszeresen részt vesznek a két ajánlott szűrővizsgálat valamelyikén, más szóval, 10 invazív méhnyakrákos megbetegedésből 9 megelőzhető szűréssel – világítanak rá a szűrés jelentőségére a program koordinátorai. Ugyanakkor azt is közlik, hogy sok más daganatos megbetegedéstől eltérően, amelyek elsősorban az idősebb embereket érintik, a méhnyakrákos esetek közel fele 35–55 éves korban jelenik meg.

A program szervezői azt javasolják a nőknek, hogy ragadják meg a lehetőséget, és haladéktalanul vizsgáltassák meg magukat, ha az elmúlt egy évben nem voltak nőgyógyászati vizsgálaton, ha az elmúlt három évben nem vettek részt Babeș–Papanicolau-, illetve HPV-szűrésen, ha bármilyen rendellenes hüvelyi folyást tapasztalnak a menstruációs időszakon kívül, szexuális kapcsolat, vagy a menopauza után, továbbá bármilyen, a nemi szervet érintő kellemetlen érzést esetén, amely több mint két hete tart.

A méhnyakrákszűrési program 2021 őszén kezdődött, és a teljes központi régióra kiterjed. A térségben összesen mintegy 170 ezer nőt vonnának be a méhnyakrákszűrésekbe, köztük 21 ezer Hargita megyei, illetve 14 ezer Kovászna megyei nőt. A program lebonyolítására 10,5 millió eurós finanszírozást biztosított az Európai Unió. A projektet a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház irányítja, partnerségben a George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetemmel. A szűrési program képviselőivel együttműködnek a megyei egészségügyi igazgatóságok, a megyei tanácsok, a kórházak, de a polgármesteri hivatalok, a háziorvosok és a közösségi asszisztensek is segítenek a méhnyakrákszűrések népszerűsítésében. A programba tavaly aktívan bekapcsolódtak a megyei és városi kórházak is, így már azokban is lehet jelentkezni az ingyenes méhnyakrákszűrésre.