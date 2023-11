Ingyenes és hozzáférhető fogamzásgátlást kérnek

Közel kétszáz civilszervezet fordul nyílt levélben az egészségügyi minisztériumhoz, kérve, hogy a családtervező rendelőkben tegye újra ingyen elérhetővé a fogamzásgátlókat. 2016-ig ezekben a kórházakban működő rendelőkben díjmentesen hozzá lehetett jutni a terhesség kialakulását megakadályozó tablettákhoz, de a nemi betegségek terjedésében is fontos szerepet játszó óvszerekhez is.

közel százra tehető azok száma, akik még a 13 évet sem töltötték be, amikor életet adtak egy csecsemőnek.

A leányanyák nagy többsége mélyszegénységből jön, többnyire vidéki, roma közösségekből, de nem csak.

A fiatal anyák kimaradnak az iskolából, nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és megfelelő fogamzásgátlás hiányában újabb gyermekeket hoznak világra. A nyílt levél aláírói szerint a leányanyák száma visszaszorítható lenne, ha a családtervezői rendelőkben, a közösségi asszisztenseknél ingyenesen hozzáférhetők lennének a fogamzásgátló tabletták.

A megelőzés lenne a legfontosabb

Dumitrescu Krisztina, a székelyudvarhelyi családtervező rendelő iskolaorvosként is dolgozó orvosa elmondta, nagyon sokat segítene a diáklányoknak, egyetemistáknak, de a nehéz körülmények között élőknek is, ha a fogamzásgátló tabletták és eszközök ingyenesek lennének. Hiszen akkor ők nemcsak tanácsadással tudnának segíteni, hanem biztosítani tudnák azokat a hormonkészítményeket vagy óvszereket is, amelyekkel megelőzhetők lennének a nem kívánt terhességek.

Mint megtudtuk, a családtervező rendelő a nőgyógyászati kabinet mellett található, ahol az abortuszokat is végzik, így akik oda jelentkeznek beavatkozásra, azokat mindig átküldik hozzájuk. Ők elmondják, mennyire fontos a nem kívánt terhesség megelőzése, és erre milyen lehetőségek vannak.