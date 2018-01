Ingyen wifi Csíkszéken

Elsősorban a polgármesteri hivatalokban és iskolákban van elérhető ingyenes vezeték nélküli internethálózat Csíkszéken – derült ki a polgármestereknél érdeklődve. Az elöljárók azt is elmondták, hogy noha több esetben is hasznosak lehetnének a közterületeken, közintézményekben a wifihozzáférési pontok, a megnövekedett mobilinternet-használók száma miatt ez nem föltétlen prioritás.

Az Európai Unió Tanácsa még októberben hagyta jóvá, hogy az Európai Unió a polgármesteri hivatalokban, könyvtárakban, parkokban és egyéb nyilvános helyeken elérhető ingyenes wifihozzáférési pontok létesítését finanszírozza – számolt be a testület sajtószolgálata még tavaly. Azt is közölték, hogy e jóváhagyás által már 2018 elején megnyílhat az erre vonatkozó pályázatok benyújtásának lehetősége. Ennek kapcsán

arra voltunk kíváncsiak, hogy jelenleg van-e lehetőség vidéki települések közterületein, közintézményekben ingyenes wifi használatára,

illetve a térségi önkormányzatok terveznek-e élni az említett vagy hasonló pályázati lehetőséggel.

Wifit a kulturális intézményekbe

Kedves Róbert, Csíkszenttamás polgármestere elmondta, településükön egyelőre csak az önkormányzat épületében és annak környékén használhatnak ingyenesen vezeték nélküli internethálózatot a helybéliek. S habár elképzeléseik szerint még a központi parkjukban jól jöhetne egy ilyen szolgáltatás, ám mivel

a községükben nagyon elterjedt a mobilinernet-használat, ezért mindeddig nem kezelték elsőrendű feladatként ezt a kérdést.

Csíkszentsimon polgármestere arról számolt be, hogy jelenleg esetükben is csak a polgármesteri hivatalban használható ingyen wifi, de már tervezik további létesítményekben is annak elérhetővé tételét. Kozma István továbbá kifejtette, a tavasz folyamán indítják el községi könyvtárukat, ahol szintén biztosítanak vezeték nélküli internetet az oda látogatóknak. Azt is előre bocsájtotta, hogy mivel nem nagy anyagi befektetés az említett hálózat biztosítása, a helyi kultúrotthonok felújítása után azokban is elérhetővé teszik a wifit, máshová viszont nem tervezik hozzáférési pontok létrehozását. Annak ellenére, hogy kulturális intézményeikben szükségesnek látják e fejlesztést, az elöljáró megjegyezte, hogy napjainkban egyre többen használnak okostelefont és mobilinternetet, illetve

a legtöbb háztartásban már van internethozzáférés – emiatt nem tapasztalta azt, hogy községükben problémát jelentene az ingyen wifi hiánya.

Az önkormányzat épülete mellett a helyi könyvtárban és iskolákban is van ingyenes wifielérhetőség Gyimesfelsőlokon, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes község le lenne fedve – osztotta meg velünk Pap Imre. A helyi polgármester tájékoztatott arról is, hogy

korábban tervezték már egy községi szintű wifihálózat létesítését, de a település méretei miatt végül nem sikerült azt kivitelezni.

A továbbiakban is nyitottak erre, és amennyiben lehetőségük lesz rá, újra leülnek erről tárgyalni. Érdeklődésünkre ő is elmondta, hogy a községben sokan nemcsak vezetékes internetet, hanem mobilinternetet is használnak.

Akadozó internet

Van wifi a kászonaltízi önkormányzat épületében és a helyi iskolákban is, azok azonban nem nyilvánosak – tudtuk meg András Zoltántól. A községvezető hozzátette, amiatt nem engedélyezik bárki rákapcsolódását az említett hálózatokra, mivel azok nem bírnák meg a túl nagy terhelést. Elmondása szerint az önkormányzat alkalmazottai által használt internet gyakran akadozik, és volt rá példa, hogy le is állt. Ennek tükrében úgy látja a polgármester, hogy

az ingyenes, közterületeken is működő wifihozzáférési pontok létrehozásához teljesen új internetvezetékekre lenne szükség.

Ha erre van technikai lehetőség és a pályázati feltételeknek is megfelelnek, mindenképp élnének egy ilyen beruházást finanszírozó pályázattal.

Amit a pályázati lehetőségről tudni lehet



Mint arról az Európai Unió Tanácsa sajtóközleményében korábban beszámolt, az Európai Unió külön alappal támogatja, hogy 2020-ig mintegy 6000, eddig ingyenes wifivel le nem fedett településen építsenek ki hotspotokat a közösségi élet helyszínein – azzal a céllal, hogy mindenki ingyenesen, jó minőségű internethez férjen hozzá. Az erre a célra elkülönített teljes összeg 2019-ig elérheti a 120 millió eurót, amelyet földrajzilag kiegyensúlyozott módon terveznek szétosztani az uniós országok között. Tisztázták azt is, hogy önkormányzatok, kórházak és más közintézmények pályázhatnak az új wifihozzáférési pontok létesítésére igényelhető támogatásra, amennyiben az új hozzáférési pont nem egy már meglévő magán- vagy közszolgáltató által biztosított hasonló internethozzáférési lehetőséggel párhuzamosan jön létre. A közintézményeknek emellett vállalniuk kell, hogy legalább három éven keresztül lehetővé teszik az internethozzáférést. A pontos kiválasztási feltételeket az Európai Bizottság dolgozza ki, és ugyancsak a bizottság irányítja majd a rendszer működését.