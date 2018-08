Indul ősztől katolikus iskola Vásárhelyen, vagy mégsem?

Továbbra is a kis épületet foglalják el a katolikus gimnázium diákjai, a nagy marad az Unireának • Fotó: Gálna Zoltán

Alig száradt meg a tinta a Valentin Popa oktatási miniszter által aláírt rendeleten, melyben a tárcavezető a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újjáalakításáról rendelkezik, máris bizonytalanná vált az új iskola sorsa.

Az ortodox iskola nem zavarja Paşcant

Mint várható volt, a marosvásárhelyi katolikus iskola megalapításának híre negatív reakciókat váltott ki a magyar felekezeti oktatás eddigi ellenzőiből.

Elsőnek Ioan Macarie, Maros megyei főtanfelügyelő fejezte ki „aggodalmát”, mert megítélésében a miniszteri rendelet alapján az iskola 26 osztállyal, osztályonként 28 diákkal kezdheti meg működését, ami összesen 728 tanulót jelent. „Márpedig az iskola, ha leszámítjuk a végzősöket, jelenleg mindössze 250 diákkal számolhat. Ezek a diákok a Bolyai Farkas Gimnáziumban kaptak helyet a felekezeti iskola megszüntetése után” – fejtette ki a főtanfelügyelő, aki a múlt évi kinevezése óta folytonosan rosszhiszeműen kezelte a magyar iskola ügyét.

A Népi Mozgalom Pártja (PMP) ennél is tovább ment: az alakulat ügyvezető elnöke, Marius Paşcan bejelentette, hogy a közigazgatási bíróságon támadja meg az iskola újraalapításáról szóló oktatási miniszteri rendeletet, és

kész ismét az alkotmánybíróság elé vinni az ügyet.

A marosvásárhelyi parlamenti képviselő úgy véli, a szaktárca alkotmányellenes módon és a helyi önkormányzat hatáskörének elbitorlásával alapította újra a katolikus iskolát, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a parlament által elfogadott hasonló tartalmú törvényt korábban alaptörvénybe ütközőnek ítélte az alkotmánybíróság.

A képviselőház oktatási szakbizottságának alelnöke, Szabó Ödön szerint Paşcan úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a hatályos jogrend szerint az iskolát nem csak a helyi önkormányzat, hanem egy elismert kisebbségi szervezet, bejegyzett felekezet vagy szülők kérésére is lehet alapítani. A magyarellenes fellépéseiről elhíresült politikus szerint a miniszteri rendelet hátterében Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök áll, aki az RMDSZ és Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyomására ezt a „gyors megoldást” találta az iskola körül kialakult helyzetre.

Paşcan egy szóval sem kifogásolja az augusztus 7-én, szintén kormányrendelettel létesített temesvári ortodox iskola megalapítását, holott a szaktárca ugyanazon jogrend alapján járt el, mint a két nappal később alapított vásárhelyi tanintézmény ügyében.

Jövő év nyáráig tarthat a per

Míg a Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Csíky Csengele abbéli reményét fejezte ki, hogy a miniszteri rendelet jogilag megtámadhatatlannak bizonyul, és a közösségi oldalon a pezsgő behűtéséről ír, Kerekes Károly volt parlamenti képviselő egészen más véleményen van. Az RMDSZ politikusa szerint

amennyiben valaki megtámadja a rendeletet, és a bíróság le nem tárgyalja az ügyet, az önkormányzat nem foglalhatja be a II. Rákoczi Ferencz Római Katolikus Gimnáziumot az iskolai hálózatba.

„A per eltarthat jövő év nyaráig. Vagyis magyarul: sajnos szeptembertől nem indulhat a katolikus iskola!” – állítja Kerekes Marius Paşcan jogi lépésére hivatkozva. Az oktatási törvény módosítása értelmében viszont, amennyiben valamilyen okból kifolyólag a helyi tanács nem fogadja el a település iskolahálózatát, ezt a törvényes határidő lejárta után a minisztérium is megteheti. A jogrend – amelyet az államelnök már kihirdetett, és kiállta az alkotmánybíróság próbáját is – lehetővé teszi, hogy a szaktárca összevonással vagy szétválasztással újabb tanintézeteket hozzon létre. Ugyanakkor a háromszázas minimális létszámot már nem tartja elengedhetetlen feltételnek az iskola létrehozásához.

Szabó Ödön lapunknak leszögezte, noha Romániában minden lehetséges, mégsem hinné, hogy az ősztől ne kezdhetné el működését az új, II. Rákóczi Ferencz nevét viselő iskola.

Az alapítók ezúttal figyelmesebbek voltak

A jelenlegi állás szerint az iskola önálló jogi intézményként működne azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán – a tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Gimnáziumhoz sorolt.