Ilyen volt a 2024-es Vibe a fesztiválozók szemével

Mintegy 113 ezer embert látott vendégül idén a marosszentgyörgyi Vibe Fesztivál. Szombaton Jason Derulo is fellépett, de ValMar, KKevin, a Bagossy Brothers Company és az Ivan & The Parazol is kiemelkedtek a line-upból, amelyből már csak Azahriah-t hiányolta a közönség. Videós beszámolónkban fesztiválozókkal beszélgettünk, és megörökítettük a Vibe legérdekesebb mozzanatait.