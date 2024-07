Bemelegítettek a hétvégére, magas fordulatszámon pörög Erdély legnagyobb magyar fesztiválja

A fiatalok kedvenceivel robbant be az idei Vibe Fesztivál, amelynek csütörtök esti főfellépője, a ByeAlex és a Slepp tömegeket vonzott az erdélyiek legnagyobb magyar zenei rendezvényére. Az első nap sikerét a bejárat előtt hosszan kígyózó sorok is igazolták, a péntek azonban újabb közönséget hoz magával: visszatér a Bagossy Brothers Company, de jön az Ivan & The Parazol, BSW és Curtis is.