Esőben, sárban, de annál jobb hangulatban kezdődött a Vibe Feszitvál

Napsütés helyett sártenger fogadta a Marosszentgyörgyre érkezőket, ez azonban nem szegte kedvét a korán érkező fesztiválozóknak: előkerültek a gumicsizmák és esőkabátok, a rég látott barátok és a nagy mosolyok is. A hatodik kiadásához érkezett Vibe Fesztivált csütörtökön hivatalosan is megnyitották a szervezők, mi pedig szemügyre vettük, mire is számíthatnak azok, akik a napokban kilátogatnak az eseményekre.