A VIBE fesztiválra gurul be a Duma Duba

Szinte véget se ért a kézdivásárhelyi Sokadalom, a Rádió GaGa Duma Dubája ismét útra kel: csütörtöktől vasárnapig Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a VIBE-on várja az érdeklődőket. Vagány játékokban (na meg vágányban) és nyereményekben most sem lesz hiány.

Csíkszereda és Kézdivásárhely városa után most Marosvásárhelyet, a VIBE fesztivál helyszínét veszi be a Rádió GaGa stábja. Csütörtöktől vasárnapig innen szólnak a legjobb slágerek és új zenék, valamint a műsorvezetés is a rendezvényről történik.