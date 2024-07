Jason Derulo látványban hozta a kötelezőt, de hangban nem volt a topon

A Vibe pénteki line-upja ennek megfelelően ígéretes koncerteket kínált, Misshre sokan, Valmarra rengetegen gyűltek be a Mol színpad elé. T. Danny 45 perces késéssel állt fel a Petőfi színpadra, de a közönség hűen kitartott mellette, legalábbis azok, akik nem igyekeztek Jason Derulo koncertjére előnyös helyet foglalni.

akkora tömeg gyűlt össze, hogy még a VIP-részlegről is alig lehetett látni a végét.

22,55-kor azonban felcsendült a YouTube-on 354 milliós megtekintésű Whatcha Say, a közönség pedig hangos sikítással jelezte, kezdődhet a show.

A hangulat ennek ellenére is határozottan jól alakult, Jason közvetlenül kommunikált a közönséggel, és az általa ígért fergeteges bulit sikeresen teljesítette.

A show káprázatos volt: a színpadi elemek még a kivetítőn is jól érvényesültek, a fények, kamerák profin követték a színpadon zajló eseményeket, a láng- és füstgép látványosan keretezte a sztárt és a táncosait, akik nélkül a műsor sem lett volna igazi. A slágerek szövegeit kívülről tudta a közönség,

Jason Derulo valóban megkoronázta a Vibe-ot, a Trumpets alatti konfettieső még rátett egy lapáttal, végül a fesztiválozók legnagyobb meglepetésére tűzijáték is volt, míg a világsztár a From the Islands című, legfrissebb számával búcsúzott Erdélytől.