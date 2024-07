Világhírű sztárfellépő és több tízezer rajongó érkezik a Maros-partra

A déli órákban kreatívírás-műhely zajlott a Koli Kávézóban, de a horgolás művészetét is elsajátíthatták az érdeklődők a Workshop sátorban. A 4S Street tagjai az írásról, dalszövegekről és önismeretről meséltek, és kiemelt szerepet kapott a Fashion Corner vendége, Ördög Nóra is. A Gyógyszerész Klubnál naptej-, testradír- és fürdőbomba-készítésre nevezhettek be az érdeklődők, az MMDSZ Fok sátrának programjai inkább a fogorvostan-hallgatóknak kedveztek.

Szólni fog a Whatcha Say, a Wiggle, a Talk Dirty, a Want to Want Me, a Trumpets, a Marry Me, Swalla, a Savage Love és a Take You Dancing is, a koncert 22.30-kor kezdődik.