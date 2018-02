Ilyen menüvel vizsgáznak Székelyföldön a pincér- és szakácstanoncok

Illusztráció • Fotó: Pixabay

A Művészeti és Népiskola, a Kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskola, valamint a Veszprémi Séf Szakképző Iskola 720 órás intenzív képzésén tíz leendő pincér és nyolc szakácstanonc vett részt. A képzés most Felső-Háromszékre összpontosít, ezért is zajlik a Gábor Áron-iskola falai között. A tanfolyam eredményeit a vizsgára hívott vendégek is megtapasztalhatták, a körülmények megfeleltek egy komoly felszereltségű vendéglátóipari egységnek.

Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola vezetője elmondta, „a vendéglátóipar folyamatosan szakemberhiánnyal küzd Kovászna megyében. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy a vállalkozók igényeit is figyelembe vesszük, ugyanakkor az is fontos, hogy olyan képzéseink legyenek, amelyeket elvégezve állást is kapnak a résztvevők.”

HIRDETÉS

A külföldi képzők leginkább az aktuális nemzetközi trendeket ismertetik Háromszéken, a képzés hazai tanárai a szakmához szükséges elméletet és gyakorlatot oktatják.