Ilyen beruházási tervei vannak néhány marosszéki községnek

Van, ahol a tavalyival megegyező, máshol annál kevesebb költségvetésből kell gazdálkodniuk a Maros megyei településeknek. A prioritások között mindenhol a tavaly elkezdődött beruházások folytatása áll, de óvodaépítés, útjavítás, ivóvíz- és csatornahálózat-bővítés, gázbevezetés, uszoda- és sportpályaépítés is szerepel az idei tennivalók között.

Gyulakután idén több elkezdett munkálatot is befejeznek • Fotó: Haáz Vince

Nem kitűnő, de nem is rossz az idei marosvécsi költségvetés – válaszolta érdeklődésünkre Ördög Ferenc, a négyezer lelket számláló Maros megyei község polgármestere, aki a prioritások között a csatornahálózat megépítését emelte ki Marosvécsen és Disznajón, aminek a munkálatai hamarosan elkezdődnek. Ugyanilyen fontosnak tartja az elöljáró az Erdőszakálon készülő új, műfüves borítású labdarúgópályát, az iskolajavítást, és az ivóvíz bevezetését ott, ahol még az nem történt meg.

Az új tervek között – amire pályázni készülnek, és aminek az önrészét is megszavazták a képviselő-testületben – bölcsődeépítés, valamint egy tömbháznak a rendbetétele szerepel.

A 4700 lakosú Gyulakután , bár 300 ezer lejjel kevesebb pénzből kell gazdálkodni, mint tavaly, az önkormányzat működési költségei mellett a pályázatok önrészéhez szükséges összegeket biztosítják, valamint a már elkezdett fejlesztéseket folytatják. Varga József polgármester a Székelyhonnak 19 projektről beszélt, amelyek közül nyolcat hamarosan be is fejeznek. Az útjavításokat, újabb zöldövezetek, parkok kialakítását említette ezek között, továbbá a járdahálózat bővítését.

Az önkormányzat működésére 1,1 milliót szavazott meg a tanács – tájékoztatott Biró Csaba polgármester, aki a beruházások között a kultúrotthon felújítását emelte ki, továbbá az óvodaépítést, de ugyancsak fontos helyen szerepel az utcák aszfaltozása, az iskolák számára számítógépek, laptopok vásárlása, a közvilágítás modernizálása, amit viszont pályázati támogatással fognak megvalósítani. Az egykori sóházat, amely a római castrum helyén áll, ahová Mária Terézia idejében vámházat építettek, szeretnék rendbe tenni, és egy információs irodát nyitni, valamint egy múzeumot is berendezni, ahol bemutatnák a falu történetét, a római kortól kezdődően a közelmúltig.

Az alig ezres lakosú Székelyvécke községnek idén 5,2 millió lejes költségvetése van, ebből folytatják a tavaly elkezdett beruházásokat, mint például a művelődési ház felújítását – tudtuk meg Fekete Pál polgármestertől, aki az iskola, valamint az orvosi rendelő rendbetételét is a prioritások közé sorolta, akárcsak Zsákodon a sportpálya megépítését.

Nem sok, de nem is kevés ez a költségvetés, igyekszünk úgy gazdálkodni ebből, hogy mindenre, de főleg a legfontosabbakra jusson. Például az utcák aszfaltozását folytatjuk az idén is, a járdaépítést, a parkosítást is

– mondta az elöljáró.

A 3600 lelkes község, Vámosgálfalva idei költségvetése megegyezik a tavalyival, ami mellé az uniós pályázatokkal is számolnak a községben. Balog Elemér polgármester a szőkefalvi és vámosgálfalvi kultúrotthonok felújítását emelte ki, valamint azt, hogy másfél millió euróból felújítják a Fogarasi Sámuel Általános Iskolát, amire hamarosan ki is írják a közbeszerzési pályázatot. A járdahálózat bővítése mellett egy sportbázis létesítése szerepel a tervek között műfüves pályával, uszodával, egy hét kilométeres új út Pócsfalva és Erdőalja között, valamint egy új híd megépítése a Küküllő folyón. Tavaly az önkormányzatnak sikerült megvásárolnia a szőkefalvi kastélyt, ahová egy kulturális központot szeretnének létesíteni, az udvarára pedig egy idősek otthonát 50–60 személy számára.