Így ünneplik a Nemzetközi Nőnapot Székelyudvarhelyen

Gazdasági jellegű előadások látogatására és kikapcsolódásra is lesz alkalmuk a hölgyeknek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Pálfi Kinga alpolgármester elöljáróban elmondta, a járványhelyzet egyik pozitív hozadékaként Székelyudvarhelyen az egy alkalmas, nagy rendezvényeket egyre inkább kezdik felváltani a több napos, változatos programsorozatok.

Ennek megfelelően széles az idei nőnapi felhozatal is: gazdasági, kreatív és magas minőségű kulturális bemutatókra is sor kerül, ugyanakkor jelen lesz a zene is, hiszen a Zene Éve van Székelyudvarhelyen, továbbá színházi előadások is lesznek.

Olyan műfajokat is behoznak a város kulturális életébe, amelyekkel a helyi lakosoknak még nem volt lehetőségük találkozni.

A rendezvény gazdasági jellegű programjairól Szakács-Paál István, a Harghita Business Center igazgatója beszélt. Öt Bizniszvitamint szervez az Inkubátorház, ezek különféle témakörben zajlanak, magyarázta Szakács-Paál. Lesz szó többek között házastársi és párkapcsolati kérdésekről, rendezvényszervezésről, termékek árazásáról.