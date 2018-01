Így készül Csíkszereda a román kultúra napjára

Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A román kultúra napját 2010 óta ünneplik január 15-én, Mihai Eminescu költő születésnapján. A Kájoni János Megyei Könyvtár ez alkalommal hétfőn délután négy órától több rendezvényre várja az érdeklődőket.

Előbb a csíkszeredai Buna Vestire irodalmi kör fog bemutatkozni, majd 16.45-től három kortárs román irodalmi művet ajánlanak az érdeklődők figyelmébe. Az elhangzott ajánlókat díjazzák is a közönség szavazatai alapján. 17.15-től este hét óráig Az írott kultúra innovatív közvetítése címmel a George Bariţiu Brassó Megyei Könyvtár munkacsoportja bemutatja az IZILIT és a Jurnalul – portal spre cultură elnevezésű projekteket. A Kájoni János Megyei Könyvtár tájékoztatása szerint a brassói megyei könyvtár informatikai osztálya és a romániai könyvkiadók egyesületének közös projektje, az IZILIT − Întâlnire ZIlnică cu LITeratura − olyan, okostelefonokra ingyenesen letölthető, Android és IOS operációs rendszerekre optimalizált alkalmazás, amely naponta ajánl felhasználói figyelmébe egy-egy kortárs román irodalmi művet. A Jurnalul − portal spre cultură projekt keretében a fiatalok körében kívánják népszerűsíteni az írott kultúrát. Bedő Melinda, a csíkszeredai könyvtár munkatársa elmondta, az innovatív módszereket ajánlják pedagógusok és könyvtáros kollégák figyelmébe is, várják őket is a bemutatóra.

Inkább klasszikusokat keresnek



A Román kultúra napján idén a kortárs román irodalmat helyezi előtérbe a megyei könyvtár. Bedő Melinda elmondta, azért is kívánják erre felhívni a figyelmet, mert azt figyelték meg, hogy míg a magyar kortárs irodalmat nagyon keresik az olvasók intézményükben, addig a román olvasók inkább a klasszikus műveket veszik le a könyvtár polcairól. A rendezvényekre magyar és román olvasókat egyaránt várnak.