Így búcsúztatták és búcsúztatják a farsangot Gyergyószéken

Legyen a neve Konc király, Ilyés, Dobai vagy bármi, ugyanazt juttatja eszünkbe: farsang van, temetjük a telet és vele együtt a vigasságot, hiszen hamvazószerdától beáll a nagyböjt. Gyergyószéken is kihasználták a mulatásra alkalmas időt, számos településen együtt ünnepelt a közösség, sőt olyan is volt, ahol még „szomszédolni” is eljártak a maszkurák.