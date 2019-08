Igényesebb gazdák, minőségi juhállomány

A zsűri többek között a fajtajelleget, testméretet, a gyapjú minőségét és színét, valamint az ápoltságot is figyelembe vette az értékelésnél, és ebben a tekintetben is látszik az előrelépés – ez a véleménye Rákossy Zsigmond csíkpálfalvi tenyésztőnek, aki tavaly is ott volt az első kiállításon.

Gondosabban, igényesebben tartott állatokat versenyeztettek a kászonaltízi labdarúgópályán megrendezett kiállításon – ezeket a tapasztalatokat osztották meg a rendezvény résztvevői. Több volt a kiállító is, a tavalyi negyvennégy résztvevő után most közel hatvanan, csíki és háromszéki gazdák hoztak el vörös pofájú berbécseket és anyaállatokat, amelyeket a pályán felállított karámokban lehetett megszemlélni.

„Minőségben talán még látványosabb a fejlődés, mert egyre szebb juhokat hoznak a gazdák. Ráéreztek arra, hogy mit kell idehozni, hogy kell felkészülni egy ilyen kiállításra. Tavaly is voltak szakmai előadások, a gazdák látták a pontozást, hogy miben kell javulniuk, így igyekeznek a minőségre törekedni” – emelte ki. Szerinte a vörös pofájú berke juhot mint őshonos fajtát már csak az eszmei értékéért is meg kell becsülni, ugyanakkor

Ezért is tartja lényegesnek a minőségi állományt a Kászonokban is, főleg ha pályázati támogatással elkészül a vágópont is. Az előadások és az állomány szemléje mellett sok érdeklődőt vonzott a juhnyíró verseny is, amelyben a fiatalabb gyergyói versenyzők felülmúlták a tapasztaltabb kászoni juhászokat, az első helyezett alig több mint nyolc perc alatt nyírta le három juh gyapját.

Hiányszakma a pásztor és a fejőember

Megannyi más ágazat mellett a juhtenyésztés is változások előtt áll, a munkaerőhiány csak súlyosbítja a helyzetet. Egy 65 éve vörös pofájú berkét tartó vargyasi gazda szerint nemsokára nem lesz akit felfogadni a juhok mellé, noha érdemes volna tenyészteni ezt a fajtát.