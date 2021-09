Igazi klasszikus: bécsi szelet majonézes krumplival

Többnyire sertéskarajból készítik az éttermekben a bécsi szeletet, ám azt már kevesebben tudják, hogy ehhez valójában más haszonállat húsát kell felhasználni alapanyagként – az ismert étel összeállításáról és költséghatékony módszerekről mesélt ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Persze a megfelelő köret is elengedhetetlen, így a házi majonézes krumpli receptjét is bemutatta.

Az étel, amit mindenki ismer • Fotó: Beliczay László

Ezután következik a majonéz, amit mi magunk is elkészíthetünk, ha nem szeretnénk erre költeni az üzletben. Nem kell mást tennünk, mint mustárt adagolni a tojássárgájához, valamint mindezt porcukorral, citromlével és olajjal krémesre keverni. Persze ez esetben is használhatunk sót és borsot. Ezt is keverjük hozzá a már említett hozzávalókhoz és szórjunk rá aprított friss petrezselyemzöldet, valamint parmezán sajtot. Esetleg citrommal is díszíthetünk.