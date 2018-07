Időutazás zenével és tánccal Csíkszeredában

A járókelők is belecsöppenhettek csütörtökön Csíkszeredában a régizene világába, a városközpontban zenével és tánccal fogadták délben az arra járókat a Régizene Nyári Egyetem hallgatói, oktatói. A Csíkszeredai Régizene Fesztivál még három tartalmas nappal várja az érdeklődőket.

pénteken 19 órakor a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban mutatja be barokk korabeli hangszerekkel a Barokk Fesztiválzenekar és Fesztiválkórus Johann Sebastian Bach Máté-passióját.

A Régizene Nyári Egyetem keretében pénteken két kurzuszáró hangversenyt szerveznek, a Márton Áron Főgimnázium dísztermében 11 és 15 órától mutatják be a hallgatók, hogy a mesterkurzusokon mit tanultak.

Csütörtökön este Bukarestben léptek fel a produkcióval, amelyet a zenekar tíz éves évfordulójára készítettek el. A több mint száz zenészt és énekest felvonultató, közel négy órás előadás főpróbája jól sikerült, reméli, hogy az utazást és annak fáradalmait is könnyen leküzdik majd a művészek, akik péntek délután négykor már itthon próbálnak – mondta el Filip Ignác, a fesztivál művészeti vezetője. A koncertre a jegy 20 lejbe kerül, a belépők előzetesen péntek délelőtt 11 és 13 óra között megvásárolhatók a Csíki Mozi jegypénztárában.

Ha a jegyek nem kelnek el előzetesen, akkor a koncert helyszínén, kezdés előtt egy órával még lehet majd belépőt vásárolni.

Reneszánsz vásár és gyermeknap

Szombaton egész nap gyermekprogramok zajlanak a fesztivál részeként, a Mikó-vár udvarán és a vár előtti téren.

Egész napon át tartó vásár, kézműves foglalkozások, játszóház, ügyességi játékok lesznek, a szervezők Mátyás-korabeli hangulatot, íjászati, harcászati bemutatót is ígérnek.

Reneszánsz édességet is lehet majd készíteni és mesés hangszerbemutató is lesz. Délután négy órakor koncert kezdődik a gyermekek számára, a Codex és Cygnini a Szegény deáklegény a budai várban című zenés mesejátékot adja elő. Késő délután még lesz bábkészítés, drámajátékok is. A rendezvényre a belépő öt lej.