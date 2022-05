Időt nyert a patakfalvi medve

Több mint egy hét telt el azóta, hogy pásztorra támadt egy agresszív medve Patakfalva határában, a karján és fején is megsebesítve áldozatát. A vadászok már akkor kijelentették, hogy mihamarabb ki kell lőni a veszélyes nagyvadat, amivel Zsombori Levente felsőboldogfalvi polgármester is egyetértett. El is kezdték a kilövés engedélyeztetéséhez szükséges dokumentumok összeállítását, ám az jelentősen elhúzódott.

Megterhelő bürokrácia

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója lapunknak elmondta, lényegesen megnehezítette munkájukat a bürokrácia, ugyanis csak nemrég kapták kézhez a szükséges dokumentációkat, amelyek alapján kilövési engedélyért folyamodhatnak a környezetvédelmi minisztériumhoz. Ezeket a lehető legrövidebb időn belül továbbítani fogják a tárcának.

Az igazgató szerint ha minden a korábban megszokott módon halad, akkor