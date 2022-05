Képeken a patakfalvi medvetámadás áldozata

Stabil az állapota a pásztornak, akit pénteken este Patakfalva határában támadott meg a medve – derült ki miután Zsombori Levente felsőboldogfalvi polgármester személyesen látogatta meg az áldozatot. Képeket is rendelkezésünkre bocsájtottak a sérültről, hogy bizonyítsák, valóban veszélyes nagyvadról van szó.

Zsombori Levente a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársaival egyeztetve hangsúlyozta, az emberek biztonsága a legfontosabb számára, így a hasonló esetek elkerüléséért mindenképp ki kell lőni az agresszív nagyvadat.

A pásztort továbbra is megfigyelés alatt tartják a kórházban, távollétében a helyi szarvasmarhatartó gazdák fognak felváltva vigyázni a csordára. Attól is tartanak ugyanis, hogy nehogy az állatokra is rátámadjon a medve.