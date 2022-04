Idén a városi park lesz a székelyudvarhelyi majális helyszíne

A járványidőszak alatt – számtalan megszokott rendezvényhez hasonlóan – elmaradt a városi majális Székelyudvarhelyen is. Idén újra megszervezik: a reggeli fúvós ébresztő, a biciklis felvonulás továbbra is megadja az ünnepség keretét. Az eseménynek ezúttal azonban nem Szejkefürdő ad otthont, hanem beköltözik a városi parkba.

Más helyszíneken is lesznek programok, folytatta Szőcs Endre, így a minifocipályán helyeznek el egy pumpapályát (pumptrack), ugyanott ugrálóvárak is lesznek. A játszótér melletti tanulópályán a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség munkatársai tartanak közlekedésrendészeti bemutatókat. Különleges helyszín lesz a futballpálya is, ahol a Cimbora Gyermekek Háza székelykeresztúri tagozatának repülőgép-modellező tanulói mutatják be és röptetik modelljeiket – ismertette Szőcs Endre.