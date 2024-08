Húsz másodperc alatt minél több nyílvesszővel eltalálni a forgó célpontot

Erdélyben jelenleg egyetlen, a világhírű Kassai Lovasíjászat kritériumainak megfelelő pálya működik, az is a Kerecsen Lovasíjászat Sportklub égisze alatt létrejött csibai Virág Lovasíjász Központban. Hétvégén még hármat avatnak – az egyiket a Kézdiszentlélek fölött magasló Perkő oldalán.

A Kassai Lajos által kidolgozott, 1994 óta jegyzett, 2013-ban hungarikummá nyilvánított lovasíjászat mint sportág és iskola egyre mélyebb gyökereket ereszt Székelyföldön is. A Lőrincz Rómeó nevével fémjelzett, jelenleg negyven taggal bíró Kerecsen Lovasíjász Sportklub csibai versenypályáját 2021 májusában avatták fel, ahol azóta számos, a nemzetközi szövetség által is jegyzett versenyt rendeztek, legutóbb június 3-án.

három új pályán is szalagot vágnak az alapító Kassai Lajos jelenlétében: augusztus 15-én a Maros megyei Székelykálon, 16-án Kézdiszentléleken, 18-án pedig Csíkmadarason.

Lőrincz Rómeó elmondása szerint nekik van olyan íjászuk, aki három nyílvesszőt lő ki ezen a távon, de olyan is akad, aki tizenkettőt. A Kassai Lajos által még 2011. december 4-én felállított világrekordot ennél azért bonyolultabb megdönteni: ő akkor

Az avatással egyidőben is tartanak egyet Kassai Lajos jelenlétében, ám aki ezt meg szeretné tekinteni, korán kell kelnie, ugyanis

A Perkő Lovásíjászatot a kézdiszentléleki Török Albert alapította, jelenleg közel húsz tagot tud a sorai között. Ő egyben a rangidős is a csapatban, a legifjabb lovasíjászuk, Tüzes Dóra alig 14 esztendős. Összesen 13 lóval rendelkeznek, ebből egy a székely fajtát képviseli.

Aki viszont erről lemarad, még mindig részt vehet a helyi művelődési központban 15 órától esedékes közönségtalálkozón, és kérdéseket tehet fel Kassai Lajosnak. A belépés ide is ingyenes, akárcsak a versenyre.

Augusztus 15-én, csütörtökön a Maros megyei Nagyernye községhez tartozó Székelykálban is nemzetközi lovasíjászpályát avatnak, ugyancsak lovasíjászverseny keretében, Kassai Lajos lovasíjász nagymester jelenlétében, ezt követően Szaniszló Ferencet nemzetközi bíróvá minősítik. A rendezvény reggel 7 órakor kezdődik, majd a ceremónia után, 16 és 18 óra között közönségtalálkozó lesz a nagymesterrel.



Augusztus 17–18-án a csíkmadarasi Zsigmond Malom Fogadóba várják mindazokat, akik részt szeretnének venni a Vércse Hagyományőrző Lovasíjász Csapat pályájának avatóján. Kassai Lajos természetesen itt is tiszteletét teszi, közönségtalálkozó is lesz vele, a meghívottak között találjuk továbbá a csibai Kerecsen Lovasíjász Sportklub tagjait Lőrincz Rómeó vezetésével, a csíkszentdomokosi születésű György Alfréd kamilliánus szerzetest, Pál Zoltán történelemtanárt, a csíkszentdomokosi lovastúrázókat, a nyujtódi Ugron Attila lovaskaszkadőr-csapatát és a hagyományőrző Mátyás-huszárokat. További információ Sándor Csabánál (0744 579 079) és Gáll Leventénél (0721 946 434) vagy az info@zsigmondmalomfogado.com e-mail-címen.