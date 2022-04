Húsvétra hangoló vásárok a székelyföldi városokban

Nem csak nagytakarítással, ablakpucolással készülhetünk a közeledő húsvétra, egy héttel az ünnep előtt a székelyföldi városok nagy részében termelői és kézműves vásárral lehet hangolódni a feltámadás ünnepére. Hímes tojások, húsvéti díszek mellett az ünnepi asztalra kerülő finomságokkal várják a vásárlókat, néhol pedig kiegészítő programokkal is megspékelték a vásári hangulatot.

Marosvásárhelyen másodjára szerveznek húsvéti vásárt a várban, a Parapács Egyesület háromnapos rendezvénye április 8. és 10. között zajlik. A marosvásárhelyi események palettáján már tavaly is feltűnt a várban ez a rendezvény, de akkor a járvány miatt le kellett mondani a járulékos programokat. Ezúttal a Kádárok bástyája előtti téren mintegy félszáz kézműves és termelő kínálja majd portékáját, de a húsvéti szépségek és ünnepváró finomságok mellett gazdag programmal is várják a kikapcsolódni vágyókat.

Egyrészt ez tényleg egy tematikus vásár lesz, igyekeztünk úgy összeválogatni a kézműveseket, termelőket, hogy a kínálatuk kapcsolódjon a húsvéthoz, a húsvéti szokások, díszítés, az ünnepi asztal vagy az ilyenkor szokásos ajándékozás köré épüljenek fel a vásáron található termékek. Ezekhez kapcsoltuk hozzá azokat a programokat, plusz tevékenységeket, amellyel a vásárlás is egy élmény, kikapcsolódás lehet

– fogalmazott Pápay Kamilla, rámutatva, hogy fő célcsoportjuk a családok, a gyerekkel érkezők, nekik kínálják a legtöbb programot hétvégén.

Az Erdélyi Hagyományok Háza hozza például az olyan hagyományos kézművesfoglalkozásokat, mint a tojásírás, kosárfonás, tojásberzselés, de népi gyermekjátékokra, mesemondásra, gyerekkoncertre, vásári bábjátékra is hívják a kicsiket és nagyobbakat – hogy csak néhányat emeljünk ki a programok közül. Felnőttek számára borkóstolót, növények és ízek témában előadásokat is kínálnak a szervezők. A teljes program a www.husvetivasar.ro oldalon böngészhető.

Fókuszban a Székely termékek

Csíkszeredában ezúttal is a Szabadság téren és a promenádon zajlik a helyi és hagyományos termékek tavaszi kiállítása és vására. A Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által szervezett esemény beleillik a szokásos havi vásárok sorába, amelyeket minden hónap harmadik szombatján várják már a csíkszeredaiak. „A Székely termék mozgalom mentén indultak el a vásárjaink, vagyis főként azért jöttek létre, hogy a Székely termék védjeggyel rendelkező termelőknek értékesítési felületet biztosítsunk. Most már több mint 160 védjeggyel rendelkező termelő van, de részt vehetnek azok is, akik még nem szerezték meg a védjegyet, de kérelmezték már.