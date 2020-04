Húsvét után is segítenék a helyi termelőket Csíkszeredában

Otthoni elkülönítésben lévő, de lakóhelyüket elhagyó személyeket, sőt vörös zónákból csomagokkal érkezetteket is jelentettek a hatóságoknak Csíkszeredában. Ráduly Róbert Kálmán, a helyi katasztrófavédelmi bizottság vezetője csütörtöki online sajtótájékoztatóján a következő fertőtlenítésről és a helyi termelők felkarolásának lehetőségeiről is beszélt.

• Fotó: Pinti Attila

„Otthoni elkülönítésben 140-en tartózkodnak, intézményes karanténban pedig 35-en. Utóbbiak fele csütörtökön és pénteken elhagyhatja a központot, mivel lejárt a tizennégy napos elkülönítésük” – jelentette be a polgármester. Az Időseinkért! szolgáltatásban jelenleg 41 személy részesül, akiknek naponta segít az önkormányzat beszerezni a szükséges élelmiszereket és gyógyszereket. A hajléktalanszállón 19 ember tartózkodik, ezek nagy része ellátásban is részesül.

A városvezető sikeres lépésként értékelte a város zónákra való felosztását.

A kialakított rendszer jól űködik, érkeztek bejelentések otthoni elkülönítésben lévő személy lakhelyének elhagyásáról, továbbá vörös zónából bőröndökkel hazatérő lakosról is

– tájékoztatott, kiemelve, továbbra is az övezetben lakó idős, segítségre szoruló személyek feltérképezése és a hasonló jellegű bejelentések kezelése a prioritásuk. Hamarosan a kertes házak övezeteiben is élesítik az övezeti beosztást.

HIRDETÉS

A városvezető bejelentette továbbá, a húsvéti bárányeladás rendeltetésszerűen működik. Jelenleg négy eladónál lehet vásárolni a piaccsarnokban, de van egy mozgó egységgel rendelkező kereskedő is a városban. „A kezdeményezés gördülékenyen működik. Ha sikerül fenntartani ezt az állapotot, jövő héttől tervezzük más helyi termelők kereskedelmét is segíteni ugyanilyen formában. Például a tej, sajt, túró piaca is működőképes lehet” – mutatott rá Ráduly.