Hús került a palacsintába

Előétel helyett főételként tálalt hortobágyi palacsintát Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki a receptet újragondolva többféle húsból állította össze a fogást. A séf újfent bebizonyította: a megmaradt pörköltből is lehet kiadós és gusztusos ételt összeállítani.

Előétel helyett főétel is lehet a húsos palacsinta • Fotó: Fülöp Attila

A hortobágyi palacsinta rendszerint előételként szerepel az éttermek menüjén, de ha gazdagítjuk a tölteléket, akár kiadós főétel is lehet – fejtette ki lapunknak a séf. Az elsősorban Magyarországon népszerű palacsinta történetéről elmondta, hogy az anyaországban sokan tartanak szárnyasokat, így rendszerint csirkepaprikás is készül, aminek a maradékát másnap rendszerint kicsontozzák, ledarálják, és ezt használják fel töltelékként. Így a maradék sem vész kárba, ráadásul a vendégeinket is meglephetjük.

Többféle hús felhasználásával

A töltelék elkészítését a mangalicaszalonna felaprításával, valamint annak kevés olívaolajban történő lepirításával kezdte. Ezután a dinsztelésre váró apróra vágott hagyma és fokhagyma került a serpenyőbe.

HIRDETÉS

Fontos, hogy a szalonna pirításával kezdjük a munkát, hiszen csak így fog megpirulni, így fogja átadni azt a kellemes füstös, pörcös ízt

– magyarázta Karácsony. Az ételt ekkor édes nemes pirosparikával, valamint sóval, babérlevéllel és borssal fűszerezhetjük. Ha megvagyunk ezzel, akkor töltsünk éppen annyi vizet az edénybe, hogy ne égjenek oda a hozzávalók. Tizenöt perc múlva a séf karikákra vágott kolbászt tett az ételbe, majd annyi vizet adagolt, hogy ellepje azt. Amikor ez főni kezdett, a kicsontozott és feldarabolt csirkecomb adagolása következett, illetve a felkockázott csirkemellé. Persze a mindössze húsz-huszonöt perc alatt elkészülő húsokról a bőrt előzetesen eltávolította.