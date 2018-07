Hova tegye kerékpárját a tömbházlakó?

Kerékpár az egyik lépcsőházban. Jobb hely híján • Fotó: Veres Nándor

Egy-két éve megtörtént, hogy valaki személyes bosszúként eltávolított egy szelepet, azonban az utóbbi időben nem volt erre példa annál is inkább, hogy a gyerekes apukák közül ketten időnként a máséit is elrendezik.

– mondta lapunknak Varga István, a Tábor III. lakástulajdonosi társulás elnöke. Hozzátette, hogy amúgy nem törvényes a szűk folyosókon való tárolás, mivel tűz, vagy más katasztrófa esetén akadályozza a menekülést. „A babakocsik és biciklik tárolására az egész országban nincs megoldás. Vannak szerencsésebb helyek, ahol van szárító, vagy az alagsorba levihető a bicikli. A hozzánk tartozó toronyblokkokban is van szárító félemeletenként, de ide fel kell cipelni azokat, meg az új szerelésekkel a villamossági vállalat is jó részüket lefoglalta” – ismertette a jelenlegi helyzetet. Az egyik toronyépületben két napja helyeztek ki felhívást, melyben arra kérik a lakókat, hogy tartsanak rendet a földszinten. Erre azért volt szükség, mert aznap kisebb vita alakult ki a gyerekek által rendetlenül hagyott járgányok miatt.

Lenne megoldás

A Tomcsa Sándor és Tamási Áron utca lakói is jobb híján a földszinti folyosókon helyezik el bringáikat, sokszor 14-15-öt is összezsúfolva. A helyzet megoldására a lakók is keresik a lehetőségeket – közölte Zólya Atilla, a Tamási Áron Lakótársulás elnöke. A legkézenfekvőbbnek a Küküllő-parti filagória átalakítása mutatkozik, amit annak idején megkérdezésük nélkül építtetett a polgármesteri hivatal, és azóta is csak panasz van rá az itt gyülekező cigarettázó fiatalok, valamint éjszakai hangoskodók miatt.

Pad elég van a környéken, ahol pihenni lehet, a filagóriát pedig megfelelő dizájnnal biciklitárolónak lehetne alakítani, melyet bármikor saját kulccsal használhatnak a lakók

– jegyezte meg Zólya Atilla.