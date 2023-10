Hosszú folyamat „visszavarrni” a leszakadt városnegyedeket

Sepsiszentgyörgynek három olyan városrésze van, amelyek felzárkóztatásán még sokat kell dolgozni, legnagyobb kihívás közülük a romák lakta Őrkő. A Sepsi GAL akciócsoport öt éve dolgozik azon, hogy uniós források által finanszírozva e negyedekben javítson az életszínvonalon, a lakók közérzetén: van, ahol sikerélmények is adódnak, másutt egyáltalán nem látványos, a számok tanúsága szerint mégis létező a fejlődés. Erről abból a tanulmányból tudhattunk meg többet, amelyet csütörtökön mutattak be a kutatók a városházán tartott sajtóeseményen a polgármester, alpolgármester és a Sepsi GAL egyesület képviselői jelenlétében.

a Sepsi GAL már a 2018-2023-as finanszírozási ciklusban 7 millió eurót hívott le az említett közösségek felzárkóztatása érdekében, munkájukat szeretnék folytatni az új pénzügyi ciklusban, a következő hat évben is.

A pályázat előkészítéséhez volt szükség e tanulmányra, mint ahogy több közmeghallgatás is zajlott és zajlik még november végéig, mondta Veres Nagy Tímea, a civil szervezet vezetője.

Az adatgyűjtés 2023 szeptemberének első felében történt meg az Őrkő nevű romatelepen, a Csíki negyedben és a Szépmezőn, ami a várostól 5 kilométerre levő volt munkáskolónia. Mivel az Őrkőn 2013-ban is készült egy hasonló felmérés, a mostani tanulmány összehasonlító adatokat mutatott be.

Kétszázzal csökkent az őrkőiek száma, ami Kiss Tamás szerint a külföldi tartózkodás (munkavállalás) mellett annak is tulajdonítható, hogy akik anyagilag kicsit feltornászták magukat, kiköltöztek jobb helyekre a városban. A roma-negyedben is tapasztalható viszont pozitív változás, mert

bár most is zsúfoltak a lakások, nőtt az egy főre jutó lakófelület, ez jelenleg 11 négyzetméter körül van.

A tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest 10 százalékkal nőtt azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek áramot használnak, 5 százalékról 16-ra nőtt a vezetékes vízet használók és 3-ról 12 százalékra a benti illemhellyel rendelkező lakások aránya, néhányba pedig még a gáz is be van vezetve.

Nagyot nőtt az autót birtoklók száma (3-ról 20százalékra), és hasonló a helyzet a televízióval, hűtővel, mosógéppel is, ugyanakkor megszaporodtak a lovak is a negyedben.

Ami a demográfiai adatokat illeti, kiderült, hogy a negyedben kevesebb a gyermek, és kevesebbet szülnek a nők, nevezetesen az egy nőre jutó 4,6 gyerek helyett most 3,4-et mutat a felmérés.

Ebből a kátyúból nehéz kimozdulni

A fejlődést bizonyító számadatok mellett azt is kimutatta a tanulmány, hogy a várakozásokkal ellentétben nem nőtt az iskolázottság a cigány lakosok körében: a 15 éven felüliek 80 százalékának nincs meg a nyolc osztálya (bár be vannak íratva az iskolába), és ez a fiatalabbakra inkább jellemző, mint a régebbi generációkra. Most sem túl nagy, de szinte megduplázódott az állással rendelkezők száma, a 15 éven felüliek 70 százalékának azonban nincsen stabil jövedelme.