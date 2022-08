Hőség és koncentrációhiány: megnövekedett a balesetek száma

Megnövekedett az elmúlt időszakban a közúti balesetek száma Hargita megyében, több esetben emberéleteket is követeltek a tragédiák. Az illetékesek szerint a jelenség egyik oka a hőség lehet, illetve azt is elmondták, mit tehetünk a szerencsétlenségek megelőzése érdekében.

Egyik közúti szerencsétlenség követte a másikat az elmúlt napokban Hargita megyében, múlt szerdán például két halálos baleset is történt: Csíkjenőfalvánál vasúti átjárónál ütközött egy vonat egy traktorral , a balesetben a traktorba szorult, 55 éves sofőr életét vesztette, Csíkszentkirályon pedig egy teherautó és egy motorkerékpár ütközött össze , a mindössze 18 esztendős motoros életét nem sikerült megmenteni.

Hasonlóképpen vélekedett érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője is. Mint kifejtette,

„Melegben figyelmetlenebbek az emberek, mert az agyi vérellátás zavart szenvedhet, a hőség miatt ráadásul rosszabb a közérzetük, sietnek, hajlamosak eltekinteni az óvintézkedésektől, ami mind hozzájárulhat a balesetek bekövetkezéséhez, nyáron ráadásul az utak is zsúfoltabbak” – mutatott rá a szakember, majd tanácsokat is megfogalmazott. Kiemelte: noha nyáron rövidebbek az éjszakák, a pihentető alvás ilyenkor is nagyon fontos, főként egy hosszabb út előtt.