Teherautó és motorkerékpár ütközött Csíkszentkirályon

A motoron egy 18 éves fiatal ült, a tűzoltóság tájékoztatása szerint többszörös sérüléseket, valószínűleg fejsérülést is szenvedett, jelenleg is eszméletlen állapotban van. Az egészségügyi személyzet elsősegélynyújtást végzett rajta a helyszínen, ezt követően a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították. A forgalom továbbra is akadozik.