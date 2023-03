Hogyan jussunk közérdekű információkhoz? – az ügyvéd elmondja

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 2001-ből származó 544. számú törvény szerint az állampolgárok és az állami intézmények között fennálló kapcsolat egyik alapelve a bármely közérdekű információhoz való szabad hozzáférés. Ezt a kérdéskört jártuk végig néhány éve a Székelyhon napilap Kilátó mellékletében. Most a Székelyhon.ro olvasóival is megosztjuk cikkünket.

2006 óta minden szerződő hatóság köteles rendelkezésre bocsátani a közbeszerzési szerződéseket, tehát közérdekű információnak számítanak a közbeszerzési szerződések is.

Kevesen tudják, hogy kérelem fogalmazható szóban is, nem csak írásban. Tanácsos azonban írásban kérni, mert a jegyzéssel ellátott kérelem bizonyítékként szolgálhat gond esetén.

a kért adatok mennyiségétől, bonyolultságától és sürgősségi besorolásától függően. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz szükséges idő meghaladja a 10 napot, úgy a hatóságnak erről tájékoztatnia kell a kérvényezőt 10 napon belül. Szóbeli kérés alapján, a kéréstől függően helyben is kaphatunk választ. Az intézményeknek meg kell határozniuk egy minimális ügyfélszolgálati programot, amely szerint kijelölik, hogy mikor kapható válasz a szóbeli megkeresésekre.

Azt gondolom, annak a ténynek, hogy minden megyében csak egy, a megyeszékhelyen működő törvényszék létezik, nem kellene hátrányt jelentenie, hiszen kérelmünket postázhatjuk is a törvényszék honlapján megadott címre (ne feledjük, ez is kötelezően nyilvános adat), és kérhetjük, hogy az ügyet távollétünkben is tárgyalják le.

Románia Legfelsőbb Bírói Tanácsa külön útmutatót dolgozott ki az igazságügyi rendszer és a mass media kapcsolatának szabályozására. Például a bíróságok belső rendszabályzata is tiltja a fényképek vagy audiovizuális felvételek készítését bírósági tárgyalásokon az elnöklő bíró kifejezett engedélye nélkül. Szabálysértés esetén panasszal lehet fordulni az Audiovizuális Tanácshoz.

Lukácsi Katalin ügyvéd