Az iskolaigazgató hajthatatlan, a szülői bizottság lemondott

A csütörtökön megjelent cikkünk nyomán többen is a lapunknak, illetve a közösségi médiában fejezték ki felháborodásukat, a Márton Áron Főgimnázium június másodikai ballagási dátumának május 25-re való áthelyezése kapcsán.

A nekünk is elküldött dokumentumban úgy fogalmaztak, hogy megdöbbenéssel olvasták a Márton Áron Főgimnázium igazgatójának nyilatkozatát, amelyet a Székelyhon tett közzé. A szülők rámutattak, hogy

„Az ügyet lezártnak tekintjük, továbbra is érvényes, amit korábban mondtam, felelős ember nem dobálózik a szavakkal”

Hozzátette: ennél vannak komolyabb problémák is, amelyre koncentrálni kell, például a felkészülés az érettségi vizsgára.

– jegyezte meg. Hozzátette, a döntését kiközölte az érintett diákoknak és rajtuk keresztül a szüleiknek. Azt is kiemelte, hogy az iskola jogszerűen járt el. „Tovább már vélemény kérdése, hogy helyes volt-e, bölcs volt-e, de nem érdemes a diákok körében zavart kelteni, uszítani” – szögezte le. Szerinte ezt az ügyet nincs, amiért tovább folytatni, mert nem lesz más verdikt.

Úgy véli, hogy a szülők többsége elfogadta ezt a döntést, tudomásul vette. Ugyanakkor arra is rámutatott, ugyan van néhány iskola, ahol megoldották, hogy június 2-án legyen a ballagás, azonban nem ez a jellemző sem megyei, sem országos szinten.

Tódor Imre, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium szakszervezeti megbízottja pedig úgy nyilatkozott megkeresésünkre, hogy objektív okok miatt nem vehetett részt a hétfői (január 16-i) iskolai szintű vezetőtanács-ülésén, amelyen amúgy is csak kizárólag megfigyelőként lehetett volna jelen. „Így nem tudhatom, hogy ott milyen érvek és ellenérvek hangzottak el.” A vezetőtanácsi ülésen tárgyalt kérdésről egyébként előző cikkünkben Szőke Domokos önkormányzati képviselő, vezetőtanácsi tag számolt be. Mint most