Konfliktus a ballagás dátuma miatt

Azt is kiemelte, hogy a 164 végzős diákból 141-en írták alá ezt a kérést. Az ügyet a szülői bizottság kérésére a vezetőtanács gyűlésén is tárgyalták, amely hatórásra nyúlt a téma kapcsán kialakult konfliktus miatt.

„Hagyományosan az utolsó tanítási napon tartjuk a ballagási ünnepséget, ezért ebben a tanévben is így terveztük. Csakhogy december végén megjelent egy kormányrendelet, miszerint ezt a napot, június 2-át hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánították. Ez a helyzet vezetett nézeteltérésekhez” – magyarázta lapunknak Varga László, a Márton Áron Főgimnázium igazgatója. Hozzátette,

Mint fogalmazott, nem érti az iskola igazgatójának, Varga Lászlónak a hozzáállását, hiszen kivitelezhető az is, hogy maradjon a június 2-i dátum, más iskola is meg tudta oldani ezt.

mivel az iskola hetven alkalmazottjának joga van a munkaszüneti naphoz, nemcsak a pedagógusoknak, hanem a kisegítő személyzetnek is, illetve a több száz diáknak a szünethez, ezért döntöttek úgy, hogy más dátumot választanak.

A szülők nehezményezése kapcsán megjegyezte, hogy 2019-ben a csíksomlyói pápalátogatás idején is arra kényszerültek, hogy röviddel a ballagás előtt hozzák előrébb a kicsengetés dátumát, és akkor szintén át kellett a szülőknek szervezni az ünnepséget, de nem vetődött fel bennük, hogy elégedetlenkedjenek.

ezt a munkaszüneti napot így is, úgy is be kellett volna pótolni más alkalommal, ezért úgy látták jónak, ha inkább megtartják ezen a napon a ballagást.