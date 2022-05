Hétvégi medvés mérleg a csendőrségnél

Az elmúlt hétvégén hétszer riasztották a hatóságokat medve jelenléte miatt: három különböző időpontban Borszékről, de Alsóboldogfalváról, a Gyilkos-tó közeléből, illetve Oroszhegyből is befutott egy-egy hívás – derül ki a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség hétfői közleményéből. Noha a tájékoztatóban nem térnek ki, de ugyancsak a hétvégén történt egy súlyos medvetámadás is Patakfalván, amiről itt írtunk bővebben.

így már nincs szükség beavatkozásra. Ugyanazon a napon, nem sokkal később, délután három órakor a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház mögötti területen láttak medvét. A helyszínre siető csendőrök lakatlan, erdős terület felé hajtották a nagyvadat.

Szombaton Borszékről futott be az első vészhívás medve miatt, amelyet aztán két másik is követett szintén a településről. Egy anyamedvéről – esetenként pedig bocsairól is – számoltak be a telefonálók, a csendőralakulatok mindegyik esetben a helyszínre vonultak, és az erdőbe hajtották a vadállatokat.

Ugyancsak szombaton, nem sokkal este hét után egy nő riasztotta a csendőröket, aki a Gyilkos-tó közelében egy erdei úton látott medvét. A hatóságok ebben az esetben is a vészhívást indító személy segítségére siettek, és elhajtották a medvét, ugyanakkor a környéken tartózkodó turistákat is figyelmeztették, hogy medve kószál a közelben.

A hétvége utolsó telefonhívása Oroszhegyből futott be vasárnap éjfél után. A vészhívást egy férfi kezdeményezte, aki nem látott medvét, a nagyvad jelenlétét csupán intenzív kutyaugatásra alapozta.

Év eleje óta eddig 83 hívás érkezett a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőséghez, amelyek medve jelenlétére vonatkoztak lakott területeken vagy azok közelében. A csendőrök továbbra is arra kérik az érintetteket, hogy ilyen helyzetekben azonnal hívják a 112-es egységes segélyhívószámot, ne próbálják maguk elkergetni az állatot, ne etessék, ne fotózzák, és tárolják körültekintően a háztartási hulladékot.